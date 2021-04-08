اتحاد جنوب أفريقيا يستنجد بموسيماني بعد فضيحة السودان

استنجد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بالمدير الفني للنادي الأهلي المصري “بيتسو موسيماني” بعد فضيحة الخروج المدوي أمام منتخب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وودع منتخب جنوب أفريقيا تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد احتلاله للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بسبب الخسارة التي مُني بها أمام السودان بنتيجة 2/صفر، في العاصمة السودانية الخرطوم نهاية شهر مارس الماضي، ضمن مباريات الجولة السادسة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أول أربع جولات، حيث هزم السودان بهدف دون رد، وانتصار بنتيجتي 2/صفر و4/2 على ساو تومي، إلا أن تعادله 1/1 مع غانا ثم الخسارة من السودان أدى إلى الحرمان من المشاركة في أمم أفريقيا.

وكلف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم لجنة فنية مُختصة في اختيار مدير فني جديد يستطيع قيادة منتخب البافانا بافانا في منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وقرر الاتحاد الإطاحة بالمدير الفني الوطني “موليفي نتسيكي” من تدريب جنوب أفريقيا بعد فشله في الفوز ولو في مباراة واحدة من آخر جولتين في تصفيات أمم أفريقيا.

وتُفكر اللجنة الفنية، حسب ما أكدته صحيفة Times live الجنوب أفريقية، بإعادة بيتسو موسيماني لتدريب منتخب جنوب أفريقيا قبل بدء معترك تصفيات كأس العالم المقرر له في قطر عام 2022.

ووضعت جنوب أفريقيا في المجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم مع منتخبات “غانا وزيمبابوي وإثيوبيا”.

وقالت صحيفة Times live “ناقشت اللجنة المكلفة من الاتحاد الجنوب أفريقي ملف المدير الفني الجديد للمنتخب لمدة 5 ساعات يوم أمس الاربعاء، يوجد أكثر من اسم مُرشح مثل البرتغالي كارلوس كيروش، والبلجيكي هوجو بروس”.

وأشارت “لكن أبرز المرشحين لهذا المنصب هو مدرب النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020، نظرًا لضيق الوقت قبل تصفيات المونديال، فيجب أن يكون المدرب ملمًا بأحوال الكرة الجنوب أفريقية وبظروف جميع اللاعبين والاتحاد”.

وأضافت الصحيفة ذاتها “تصدر ملف إعادة بيتسو موسيماني إلى جنوب أفريقيا نقاشات اللجنة، هناك رغبة في تسليمه تدريب المنتخب من جديد، رغم علمها الجيد بإلتزام موسيماني بعقد مع إدارة الأهلي، إلا أن رؤية اللجنة تتجه نحو ضرورة جس نبض موسيماني ومعرفة إذا ما كان سيفكر في العودة لخدمة بلده أم لا، وإذا لم تنجح المحاولة سيتجه الاتحاد نحو مفاوضة نجم بورتو وأياكس السابق بيني ماكارثي أو ستيف كومفيلا”.

وعمل بيتسو موسيماني كمدير فني لمنتخب جنوب أفريقيا بين عامي 2010 و2012، بعد إقالة البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا الذي ودع كأس العالم الذي استضافته البلاد من الدور الأول.

لكن موسيماني لم يستمر طويلاً بسبب فشله في قيادة جنوب أفريقيا نحو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عام 2012.