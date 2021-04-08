الامارات | صدمة لسان جرمان بعد إيقاف نيمار مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لسان جرمان بعد إيقاف نيمار مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت اليوم لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين، وأخرى مع وقف التنفيذ، بعد طرده في مواجهة ليل الاخيرة في الدوري الاسبوع الماضي. وتشكل العقوبة صدمة لسان جرمان، حيث حصل نيمار على إنذارين في المباراة التي خسرها بهدف وحيد، الاول بعدما وضع يده على وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي تياغو دجالو.

وبعد طرد نيمار، خسر سان جرمان فرصة الانفراد بصدارة الدوري التي خسرها لصالح الفريق الشمالي بفارق ثلاث نقاط بعد المرحلة الحادية والثلاثين. واستمرت المشاجرة بين نيمار ودجالو في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في مشاهد ظهرت على الشبكة الناقلة "كانال بلوس". كما حصل مدافع ليل دجالو على عقوبة الايقاف لمباراة واحدة زائد مباراة ثانية مع وقف التنفيذ.

وهذا الطرد الثاني لنيمار هذا الموسم، بعد الأول ضد مرسيليا في الدوري. ويغيب نيمار عن مباراتي ستراسبورغ وسانت اتيان في "ليغ 1"، علما أن فريقه حقق نتيجة مميزة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا أمس، بعودته فائزا من ارض بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب 3-2.

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