شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتلقى خسارته الأولى في دورى الأبطال منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط بايرن ميونخ الألمانى أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت أمس الأول، على ملعب «أليانز آرينا»، فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن باريس سان جيرمان أوقف بهذا الفوز الثمين سلسلة اللاهزيمة لفريق بايرن ميونخ فى مسابقة دورى أبطال أوروبا عند 19 مباراة متتالية.

ولم يتعرض بايرن ميونخ للخسارة فى مسابقة دورى أبطال أوروبا منذ شهر مارس فى عام 2019، حين خسر البافارى أمام ليفربول الإنجليزى بنتيجة 3-1، فى إياب دور الـ16 من موسم 2018- 2019. وطوال مباريات الموسم الماضى، التى حقق بايرن ميونخ لقبها، لم يخسر أى مباراة، حيث خاض البايرن 15 مباراة، نجح فى تحقيق الفوز بها جميعا.

وطوال 19 مباراة سابقة فى دورى أبطال أوروبا، فاز بايرن ميونخ فى 18 مواجهة، وتعادل فى لقاء وحيد أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى فى دور المجموعات هذا الموسم، بعد أن كان البافارى قد ضمن التأهل لدور الـ16. وتعد الخسارة التى تلقاها بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان هى الأولى للمدير الفنى للبافارى هانز فليك فى تاريخ دورى الأبطال. فى سياق آخر، خطف كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، وصافة ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا من الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعدما سجل هدفين فى شباك العملاق البافارى.

بينما اقترب كيليان مبابى من صدارة هدافى «الشامبيونزليج» التى يحتلها مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، النرويجى إيرلينج هالاند، بـ10 أهداف، بعد أن رفع رصيده إلى 8 أهداف. من جانبه، أعرب الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، عن سعادته البالغة بالفوز على مضيفه بايرن ميونخ، قائلًا: «أنا سعيد بالنتيجة وأداء الفريق الذى وجد نفسه فى مواقف صعبة أمام أفضل فريق فى أوروبا، نحتاج إلى تهنئة اللاعبين على تضحياتهم ونريد تكرار هذا الأداء فى الإياب».