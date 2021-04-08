شكرا لقرائتكم خبر عن «الثأر» يشعل معركة الأهلي وسيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مواجهة تحصيل حاصل أمام سيمبا التنزانى في التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

يسعى الأهلى لتحسين صورته في المباراة بعد المستوى الضعيف أمام المريخ السودانى، بخلاف رد اعتباره بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى رغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب الفريقين بعدما ضمنا التأهل لربع نهائى البطولة. يحتل سيمبا المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويسعى الفريق المصرى للثأر من خسارته في الجولة الثانية من سيمبا بهدف نظيف.

ولم تحقق أندية تنزانيا أي فوز على الأندية المصرية في القاهرة بعد أن خاضت 23 مباراة من قبل خسرت 21 مرة وتعادلت مرتين، وأحرزت أندية مصر 59 هدفًا، بينما أحرزت أندية تنزانيا 5 أهداف فقط.

ويملك الأهلى سجلًا تاريخيًا مميزًا أمام أندية تنزانيا بالقاهرة بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فيها جميعًا.

ركز بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، على الجوانب الخططية والتكتيكية خلال التدريب الأخير، على ملعب التتش، وحرص بيتسو على إجراء أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، وذلك ضمن فقرات المران الجماعى.

وخلال التقسيمة الأولى قام موسيمانى بتقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملاعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى - صورة أرشيفية

وأنهى موسيمانى فقرات المران بتقسيمة أخرى قوية بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع ساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبى الوسط والهجوم في الفريقين، كما عقد موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو، تناول خلالها أبرز نقاط القوة والضعف في سيمبا، إلى جانب بعض الحالات الخاصة بالأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام المريخ السودانى، كما ركز مدرب الحراس على زيادة الجرعة التدريبية للثنائى على لطفى ومحمد الشناوى خلال التدريبات الأخيرة.

ينتظر أن يدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، في حراسة المرمى، وأمامه أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة، أيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السولية وناصر ماهر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل سيمبا، الذي يقودة الفرنسى ديديه جوميز، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا كأول المجموعة الأولى بدون أي خسارة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على سجله نظيفًا في دور المجموعات لمواصلة المسيرة والدخول في معركة ربع النهائى بمعنويات عالية، وذلك سعيًا للمنافسة على اللقب.

تحضيرات الفريق التنزانى شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفنى للفريق في تطبيقها خلال اللقاء، بجانب دراسة الأهلى جيدًا بالرغم من علم سيمبا بمستوى صاحب الأرض وأهم نقاط القوة والضعف في صفوفه.