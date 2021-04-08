شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الإسماعيلي بعد الفوز على المصري.. وجلال يحتوى غضب دونجا والشامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرح بين صفوف الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى بعد تحقيق الفوز الأول خلال عام 2021 على فريق المصرى بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز. ويدرس مسؤولو الدراويش مضاعفة المكافآت خلال المباريات المقبلة لتحفيز اللاعبين على الانتصارات.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى عن أسباب استبعاد الثنائى محمد الشامى ومحمود دونجا، لاعبى الفريق من مباراة المصرى البورسعيدى. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: «إيهاب جلال فضل استبعاد محمد الشامى ومحمود دونجا من مباراة المصرى، بسبب حالة عدم التوفيق التي تلازم الثنائى في الفترة الماضية»، مضيفًا: «الشامى ودونجا كان عليهما ضغوطات كبيرة من الجماهير، وهو ما أثر بالسلب على أدائهما الفنى، الأمر الذي جعل المدير الفنى يقرر استبعادهما من مباراة المصرى، ولكن المدير الفنى احتوى غضب الثنائى وتفهما الأمر».

وأضاف: «إيهاب جلال سوف يستغل الفترة الطويلة قبل مباراة الإنتاج الحربى المقبلة في تجهيز الثنائى من الناحية النفسية وإعادة الثقة لهما»، مؤكدًا أنه سيكون لهما دور مع الفريق في المباريات المقبلة. وفى سياق آخر، تأكد غياب التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الدراويش، عن مواجهة الإنتاج الحربى بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز الناميبى بينسون شيلونجو لقيادة هجوم الفريق في المواجهة المقبلة.

ومن جانبه، قرر الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بقيادة هشام مصطفى خضوع حسين السيد، الظهير الأيسر، للأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها خلال لقاء المصرى البورسعيدى، وبناء عليه تحديد مدة العلاج.