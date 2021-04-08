شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: معسكر مفتوح لمنتخب الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق غدًا معسكر المنتخب الوطني لكرة الصالات، ويستمر حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 18 لاعبًا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

وصرح هشام صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، أن المعسكر المفتوح يهدف إلى رؤية الوجوه الجديدة المنضمة حديثاً للمنتخب عن قرب، فضلاً عن انتقاء أفضل العناصر وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، بجانب السعي للنزول بالاعمار السنيه للاعبي المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً هم: محمود شوبير «الإعلاميين»- جمال عبدالناصر «الإعلاميين»- أحمد فكري صالح «الإسماعيلي»- رجب رمضان «المنيا»- علاء دونجا «المنيا»- عبدالرحمن بودي «الشرطة»- مصطفي عفرتو«mvp»- محمود تريكة «الإعلاميين»- خالد يسري «المنيا»- محمد سعيد «مستقبل وطن»- على فرج «الشرطه»- حسام سيف «الإسماعيلي»- المعتز بالله «الإسماعيلي»- إبراهيم محمد عوض «البنك الأهلي»- مؤمن حمدان «سموحة»- بلال السيد «الاتحاد»- محمد أحمد صالح «البنك الأهلي»- محمد طلعت «وادي دجلة».