شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يدافع عن لقبه فى بطولة مدريد بمشاركة فيدرر ونادال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم الصربى نوفاك ديوكوفيتش والهولندية كيكى بيرتينى، آخر أبطال مدريد المفتوحة في عام 2019، الدفاع عن لقبيهما في النسخة التي ستقام في الفترة من 27 إبريل وحتى 9 مايو. ويظهر اسما النجمين في قائمة المشاركين التي نشرها منظمو البطولة ذات الألف نقطة. وفى هذا الصدد، قالت منظمة «موتوا مدريد» الراعية للبطولة، في بيان، إن «نوفاك ديوكوفيتش، اللاعب الذي احتل المركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين لأكبر عدد من الأسابيع في العصر المفتوح، سيكون على رأس المشاركين في هذه النسخة.

سيعود الصربى للدفاع عن اللقب الذي حصده في 2019 وفاز به 3 مرات (أيضا في عامى 2011 و2016)». ومن أبرز منافسيه في البطولة يبرز الإسبانى رافائيل نادال، الأكثر تتويجا بلقب البطولة 5 مرات، أعوام (2005 و2010 و2013 و2014 و2017). كما أكد السويسرى روجر فيدرر مشاركته في بطولة مدريد، وكذلك الروسى دانييل ميدفيديف والنمساوى دومينيك ثيم والألمانى ألكسندر زفيريف واليونانى ستيفانوس تيتيباس.

رافائيل نادال - صورة أرشيفية

وفى منافسات السيدات، تعود كيكى بيرتينس للدفاع عن اللقب الذي حققته عام 2019. كما ستلعب الأسترالية آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب بطولة ميامى المفتوحة الأخيرة، في العاصمة الإسبانية.

وتضم القائمة أيضا التشيكية بيترا كفيتوفا، اللاعبة التي فازت بهذا اللقب أكبر عدد من المرات (2011 و2015 و2018)، وكذلك الرومانية سيمونا هاليب، أكثر المشاركات في نهائيات هذه البطولة (2014 و2016 و2017 و2019).

روجر فيدرر - صورة أرشيفية

وتنافس أيضا في هذه البطولة الإسبانية جاربينيى موجوروزا واليابانية نعومى أوساكا والتشيكية كارولينا بليشكوفا والألمانية أنجيليكه كيربر والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.