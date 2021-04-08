شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يقرر إعادة النظر فى مستقبل موراتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى إيطالى أن يوفنتوس قرر إعادة النظر بشأن مستقبل مهاجمه الإسبانى ألفارو موراتا. وانتقل موراتا إلى يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 45 مليون يورو، أو تمديد الإعارة لموسم آخر، مقابل 10 ملايين يورو أخرى، وشرائه في صيف 2022 مقابل 35 مليون يورو. وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، فإن يوفنتوس يدرس إعادة موراتا إلى أتلتيكو بانتهاء إعارته هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس كان قد قرر الإبقاء على موراتا في يناير الماضى، لكن تراجع نتائج الفريق وإصابة اللاعب ومشكلاته الصحية، فضلًا عن أزمات النادى المالية قد تغير قناعات الإدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا يفكر حتى في استعارة موراتا لموسم آخر، لأن ذلك سيكلفه 20 مليون يورو، دون أن يمتلك اللاعب، وهو رقم كبير حاليا. واختتم التقرير بأن كل شىء مرتبط بتأهل يوفنتوس لدورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو أمر معقد بعض الشىء.