شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قاسية من لجنة الانضباط بحق ربيع ياسين ومنظور في أزمة منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار سيد بنداري، عدة قرارات بالإشارة إلى التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب، مواليد 2001، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.

وقررت اللجنة إيقاف كل من ربيع ياسين، المدير الفني السابق للمنتخب، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر مع تغريمه 200 ألف جنيه، وكذلك إيقاف وليد منظور، طبيب المنتخب السابق، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 أشهر، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقامت اللجنة كذلك بتغريم عبدالرحمن أحمد، لاعب إنبي ومنتخب الشباب، 50 ألف جنيه، وكل من حسام أشرف، لاعب الزمالك ومنتخب الشباب، وعربي بدر، لاعب الأهلي ومنتخب الشباب، مبلغ 20 ألف جنيه.