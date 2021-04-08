شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية في الزمالك وكارتيرون يخفف الحمل التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بعد نهاية التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وقرر كارتيرون تخفيف الحمل التدريبي خوفا من تعرض اللاعبين للاجهاد قبل المباراة التى وصفها بانها عنق زجاجة للفريق من أجل الفوز.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.