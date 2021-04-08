شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مواعيد التدريبات والمدارس والبراعم في الزمالك بسبب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك عن فتح باب الاشتراك لشهر مايو المقبل اليوم الخميس.

وتبدأ التدريبات خلال شهر رمضان المبارك من 15 من إبريل الجاري وحتى 8 مايو المقبل.

وكشف سامي عن مواعيد التدريبات التي ستكون كالتالي :

المجموعه الأولى: يومي الخميس والسبت

الخميس من الساعة الثالثة عصرا وحتى الرابعة والنصف عصرا

السبت من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

المجموعة الثانية: يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

المجموعة الثالثة: يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة عصرا وحتى الرابعة والنصف عصرا.