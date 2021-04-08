شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الزمالك استعداداً لقمة اليد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباته اليوم في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على عقد جلسة مع اللاعبات قبل بدء التدريب من أجل مناقشة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبات ووضع بعض التعليمات الفنية المنتظر تنفيذها غدًا أمام فريق الأهلي.

ويستعد سيدات اليد لمواجهة فريق الأهلي في الثانية ظهر الجمعة بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده كل من : قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا وأحمد عبدالجواد مدربًا عامًا ومحمد مصطفى مدربًا لحراس المرمى وسهام ركابي مدرب الأحمال وآمال محمد إداري الفريق.