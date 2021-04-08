شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقام الجمعة 9 -4 -2021 آخر لقاءات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث يواجه النادي الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد المباراة تحصيل حاصل، حيث ضمن النادي الأهلي الصعود إلى الدور التالي بعدما تمكن الفريق من تحقيق المركز الثاني عقب تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي في العاصمة الخرطوم .

علي الجانب الآخر، تأهل الفريق التنزاني إلى دور ربع النهائي محتلاً المرتبة الأولي عقب فوزه برباعية مقابل هدف على ضيفه فيتا كلوب .

ومشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون متاحة على شبكة قنوات بين سبورت القطرية وبالتحديد على قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 في بث مباشر وتقام المباراة في التاسعة مساءً .

وتقام مباراة المريخ وفيتا كلوب في نفس المجموعة فى نفس التوقيت في بث مباشر .

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة

سيمبا التنزاني المرتبة الأولي برصيد 13 نقطة

الأهلي المصري المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط

فيتا كلوب الكنغولي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط .

المريخ السوداني في المرتبة الرابعة برصيد نقطتين