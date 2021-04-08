شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الزمالك: سنفوز علي الأهلي و سنتوج باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك أن الفريق لديه دافع معنوي كبير للفوز غدا على الأهلي.

وأشار المدير الفني للفريق أنه حريص على تفعيل الجانب النفسي والمعنوي قبل اللقاءات الهامة والحاسمة.

وشدد على أنه يسعى دائما لتطوير الفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري بالرغم من تكوين الفريق من عام واحد فقط، ولكن أداء الفريق أثبت مكانته من خلال المنافسة الحالية على المراكز الأولى بالدوري.

واختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباته اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي في الثانية ظهر الجمعة بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده كل من : قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، وأحمد عبد الجواد مدربًا عامًا، ومحمد مصطفى مدربًا لحراس المرمى، وسهام ركابي مدرب الأحمال، وآمال محمد إداري الفريق.