شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة بالزمالك يفوز على هيئة قناة السويس بالدورة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تنس الطاولة سيدات بنادي الزمالك والمكون من فرح عبد العزيز وهند فتحي وجنى سعد الفوز على نادي هيئة قناة السويس بثلاثة أشواط نظيفة، بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدور الثاني بالدورة المجمعة، والمقامة على ملاعب هيئة قناة السويس.

وفاز الفريق بالأمس على ناديي الإسماعيلي والأوليمبي بثلاثة أشواط لشوطين، وسبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة.

وتسعى اللاعبات للفوز بجميع المباريات لتحسين مركز الفريق، حيث حصل الفريق على المركز الرابع بالدور الأول بنفس البطولة.