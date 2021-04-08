شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك في مواجهة الصيد في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكروكيه بنادي الزمالك مع نظيره الصيد في السادسة مساء اليوم الخميس بملاعب مركز شباب الجزيرة بمباراة الإياب ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .
وكان الفريق قد حقق الفوز على نادي الصيد بمباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدفين.
ويدفع أحمد ميهوب المدير الفنى باللاعبين أحمد نصر و خالد كامل وياسر سيد وأماني حسن وبولين صليب ومنال خضير .
وأكد ميهوب أن المباراة هامة للفريق خلال مشواره ببطولة كأس مصر.
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