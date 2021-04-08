شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر و يوسف نبيه يقودان زمالك 99 أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب مواليد ١٩٩٩ لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد فتحي قنديل لحراسة المرمى وأحمد زكي وحسام عبدالمجيد وأحمد رضا وحسام حسن ظهير لخط الدفاع وحمدي علاء وإيهاب يوسف وسيف فاروق جعفر وحسين فيصل ويوسف أسامة نبيه في خط الوسط وأسامة فيصل في الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء سيف الدين سيد حارس مرمى ومحمد حمدي ومصطفى خالد وسيف محسن وسيد عبدالله وأحمد محمد بوطيب ويحيى مفتاح.

ويدير الفريق فنياً محمد مصطفي «ممس» ويساعدة أحمد محسن ومحمد مصطفي، وأيمن الطويل مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق، ومصطفى عزب علاج طبيعي.

وحرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمشاهدة مباراة شباب النادي مواليد ٩٩ أمام الإسماعيلي ببطولة الجمهورية للناشئين.

وتابع نائب رئيس النادي المباراة في إطار دعم الإدارة لكافة قطاعات النادي.

كان أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد قد تواجدا بالمباراة لمتابعتها.