شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه و عبد المقصود يتابعان زمالك مواليد ٩٩ أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، لمشاهدة اللقاء الذي يقام حالياً بين شباب النادي مواليد ٩٩ أمام الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.

كما يتواجد حازم امام الظهير الأيمن للفريق و طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين، و بدر حامد مدير قطاع الناشئين، فيما يتواجد من الإسماعيلي إيهاب جلال المدير الفني للفريق وعماد سليمان المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويسعي نبيه لتصعيد عدد من الناشئين والشباب لصفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.