شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مواجهة سيمبا التنزانى بالطاقم الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملاً، بينما يرتدي الفريق التنزاني القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملاً .

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مندوبي الفريق التنزاني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي .

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في البطولة، بعد تعادله في الجولة الخامسة، مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم .