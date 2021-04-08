دامبروزيو قد ينتقل إلى ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن لاعب نادي ​الانتر​ دانيلو دامبرزويو قد ينتقل إلى صفوف نادي ​ميلان​ في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن وكيل اعمال اللاعب، شوهد وهو يجتمع مع مسؤولين في نادي ميلان خلال الايام الماضية، ويُرجّح أن يكون هناك مفاوضات حول امكانية رحيله إلى الروسونيرو في الموسم المقبل خصوصا وأنه عقده ينتهي مع الانتر في شهر حزيران، وسيكون بامكانه الرحيل إلى فريق آخر مجانا.

ويسعى ميلان بدوره لتعزيز صفوفه للموسم المقبل خصوصا في حال تأهل إلى دوري أبطال أوروبا.