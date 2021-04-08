وزارة التعليم المصري تؤكد مشاركة صلاح في الامتحانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

طالب النائب ال​مصر​ي، حسام المندوه المنتمي لمجلس النواب، توضيحات بخصوص فصل نجم فريق ​ليفربول​ الإنكليزي، الفرعون الصغير ​محمد صلاح​ من المعهد.



وسرعان ما جاء الرد من وزارة التعليم المصري بعد التقارير التي كشفت انه قد يكون للمعهد القواعد الخاصة بالحضور، مؤكدةً أنه لا يوجد شيء للرد وهم ملتزمون بما صدر من البيان الرسمي واللاعب مازال مقيداً بالمعهد وما يثار لا أساس له من الصحة.

وأعلن المعهد العالي للدراسات المتطورة الذي يدرس به محمد صلاح، في وقت سابق أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني به ستكون اعتبارًا من 24 نيسان الجاري وحتى 6 ايار.