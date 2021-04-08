الحكم حصل على توقيع هالاند لسبب انساني نبيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

كشف الحكم المساعد ​أوكتافيان سوفري​، عن السبب الذي دفعه للحصول على توقيع مهاجم بوروسيا دورتموند ​ايرلينغ هالاند​، خلال مواجهة مانشستر سيتي في ​دوري أبطال أوروبا​.



وأشارت تقارير صحافية إلى ان الهدف هو لغرض نبيل، إذ سيجري بيعها، والتبرع بعوائدها لصالح جمعية خيرية، تعنى برعاية المصابين بالتوحد.

وأثار الحكم بهذا التصرف جدلا واسعا وتعرض بسببه للعديد من الانتقادات، لكن صحيفة دايلي ستار أفادت إلى أن سوفري يعمل على جمع عدد من التواقيع للاعبي الكرة، والتبرع بالأموال لدعم مصابين بالتوحد من حوالي 5 سنوات.