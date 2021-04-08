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الحكم حصل على توقيع هالاند لسبب انساني نبيل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكم حصل على توقيع هالاند لسبب انساني نبيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

كشف الحكم المساعد ​أوكتافيان سوفري​، عن السبب الذي دفعه للحصول على توقيع مهاجم بوروسيا دورتموند ​ايرلينغ هالاند​، خلال مواجهة مانشستر سيتي في ​​.

وأشارت تقارير صحافية إلى ان الهدف هو لغرض نبيل، إذ سيجري بيعها، والتبرع بعوائدها لصالح جمعية خيرية، تعنى برعاية المصابين بالتوحد.

وأثار الحكم بهذا التصرف جدلا واسعا وتعرض بسببه للعديد من الانتقادات، لكن صحيفة دايلي ستار أفادت إلى أن سوفري يعمل على جمع عدد من التواقيع للاعبي الكرة، والتبرع بالأموال لدعم مصابين بالتوحد من حوالي 5 سنوات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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