جابر تتقدم في بطولة تشارليستون 

تمكنت لاعبة ​التنس​ التونسية أُنس جابر من حسم تأهلها لثمن نهائي ​بطولة تشارليستون الدولية​ لكرة المضرب للسيدات ذات الـ 500 نقطة بفوزها على صاحبة الأرض الأميركية هيلي بابتيست بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و3 - 6، فيما غادرت السويسرية ​بيليندا بينتشيش​ المصنفة الخامسة على البطولة بخسارتها أمام الإسبانية ​باولا بادوسا​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدةوبواقع 2 - 6 و7 - 6 و1 - 6.

محمد يوسف

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