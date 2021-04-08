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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جابر تتقدم في بطولة تشارليستون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021
تمكنت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر من حسم تأهلها لثمن نهائي بطولة تشارليستون الدولية لكرة المضرب للسيدات ذات الـ 500 نقطة بفوزها على صاحبة الأرض الأميركية هيلي بابتيست بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و3 - 6، فيما غادرت السويسرية بيليندا بينتشيش المصنفة الخامسة على البطولة بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدةوبواقع 2 - 6 و7 - 6 و1 - 6.