كورتوا يتألق في تدريبات الريال قبل الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

نشر الحارس البلجيكي، ​تيبو كورتوا​، فيديو عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، تُظهره وهو يتدرب مع فريقه استعدادا لمواجهة برشلونة يوم السبت في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الاسباني، وظهر كورتوا متألقا حيث تصدى للعديد من الكرات.



وكان كورتوا قد شارك في مباراة ​ريال مدريد​ يوم الثلاثاء امام ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على ان تقام مباراة العودة الاسبوع المقبل في ملعب انفيلد.