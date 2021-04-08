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كورتوا يتألق في تدريبات الريال قبل الكلاسيكو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورتوا يتألق في تدريبات الريال قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

نشر الحارس البلجيكي، ​تيبو كورتوا​، فيديو عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، تُظهره وهو يتدرب مع فريقه استعدادا لمواجهة يوم السبت في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الاسباني، وظهر كورتوا متألقا حيث تصدى للعديد من الكرات.

وكان كورتوا قد شارك في مباراة ​​ يوم الثلاثاء امام في ذهاب ربع نهائي ، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على ان تقام مباراة العودة الاسبوع المقبل في ملعب انفيلد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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