ازمة قمصان قبل مواجهة اياكس وروما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس ان أزمة قمصان ظهرت قبل ساعات على مواجهة ​أياكس الهولندي​ و​روما الايطالي​ في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة ​الدوري الاوروبي​ على ملعب يوهان كرويف أرينا.



وأشارت الشبكة إلى أنّ اليويفا اعتبر أن قمصان روما وقمصان أياكس متاشبهة، خصوصا القمصان الأولى والثانية.

والزم اليويفا روما بارتداء القميص الأبيض (القميص الثاني) فيما سيرتدي أياكس القميص الثالث (الأخضر) رغم أنه يخوض المباراة على أرضه، ونفس الأمر سيحصل في مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو في روما.