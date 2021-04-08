اخبار الرياضه

ازمة قمصان قبل مواجهة اياكس وروما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ازمة قمصان قبل مواجهة اياكس وروما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس ان أزمة قمصان ظهرت قبل ساعات على مواجهة ​أياكس الهولندي​ و​روما الايطالي​ في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة ​الدوري الاوروبي​ على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وأشارت الشبكة إلى أنّ اليويفا اعتبر أن قمصان روما وقمصان أياكس متاشبهة، خصوصا القمصان الأولى والثانية.

والزم اليويفا روما بارتداء القميص الأبيض (القميص الثاني) فيما سيرتدي أياكس القميص الثالث (الأخضر) رغم أنه يخوض المباراة على أرضه، ونفس الأمر سيحصل في مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو في روما.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا