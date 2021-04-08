التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد امام غرناطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

يحل مانشستر يونايتد الانكليزي يوم الخميس ضيفا على ​غرناطة​ الاسباني يوم الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة ​الدوري الاوروبي​ لكرى القدم.



ويلعب المتأهل، في نصف النهائي، مع المتأهل من مواجهة أياكس الهولندي وروما الايطالي.

وبحسب عدّة تقارير صحافية، فان التشكيلة المتوقعة التي سيدخل بها المدرب أولي غونار سولسكاير، ستكون على الشكل التالي:

هندرسون – بيساكا – ليندلوف – ماغواير – لوك شو – بوغبا – فريد – غرينوود – فرنانديز – دانيال جايمس – كافاني.