شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتفوق على كوريا في التصفيات الأولمبية للكرة النسائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع وانغ شوانغ في الشوط الثاني، فازت الصين 2-1 على كوريا الجنوبية الخميس في ذهاب الجولة الفاصلة بينهما للتأهل لمسابقة كرة القدم النسائية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة والمقررة في طوكيو الصيف القادم.

وأحرزت الصين التي حصلت على الميدالية الفضية في أولمبياد 1996 هدف السبق قبل 12 دقيقة من نهاية الشوط الأول للمباراة، عندما استغلت لاعبتها تشانغ شين خطأ دفاعياً وأرسلت الكرة إلى الشباك من مدى قريب في استاد جويانغ في كوريا الجنوبية.

ونجحت كوريا الجنوبية في تحقيق التعادل بعد ذلك بست دقائق عن طريق كانغ تشاي-ريم التي سددت كرة عالية في شباك حارسة مرمى الصين بينغ شيمينغ.

وحصل الفريق الصيني على ركلة جزاء في الدقيقة 71 ونجحت وانغ في إرسال الكرة إلى شباك كيم جونج-مي حارسة كوريا الجنوبية.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في الصين يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري.

وستنطلق مسابقة الكرة النسائية في الألعاب الأولمبية المقبلة في 21 يوليو/ تموز المقبل وسيشارك فيها 12 منتخباً من بينها منتخب اليابان الذي تأهل تلقائياً.

وستنطلق الدورة رسمياً في 23 يوليو بعد تأجليها من العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19.