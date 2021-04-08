موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لإعارة مدافع الفريق.. وتفاصيل جلسة خاصة بين سيد عبدالحفيظ وكهربا

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بقرار من مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع بيستو موسيماني السبت المقبل، وذلك بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لحسم ملفات وصفقات الموسم الجديد واحتياجاته الفنية.

كما يحدد موسيماني اللاعبين الذي لا يرغب في استمرارهم خلال فترة الانتقالات الصيفية وسيطلب خروجهم للإعارة لمدة موسم، وسيكون من بينهم رامي ربيعة الذي كان قاب قوسين أو أدني من الإنتقال للمقاولون في يناير الماضي . حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وفجر مصدر بالجهاز الفني أن موسيماني لن يمانع في إعارة المدافع في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم حال تلقيه عرض وموافقته عليه.



علي جانب أخر، عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية عقب إنتهاء عقوبته ونزوله للتدريبات الجماعية من جديد.

وتحدث عبدالحفيظ مع اللاعب عن ضرورة الإلتزام التام وعدم التسبب في أي أزمة خاصة أنه قد استنفذ كل الفرص مع النادي وإدارته وجماهيره ويعتقد أنه لن يكون له مكان حال وجود مشكلة جديدة.

وتعهد محمود كهربا بأن يعود للطريق الصحيح ويجتهد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بمنتهي الدقة والانضباط التام خارج الملعب.

ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول تحديد موعد لعودة محlود كهربا للمشاركة في المباريات خاصة أنه غائب منذ شهر تقريباً.

ويحتاج إلي برنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه ولكنه حسب كلام المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه قد يمنحه بعض الوقت خلال مواجهة النصر بدور الــ32 لمسابقة كأس مصر المقرر لها 14 أبريل الجاري.

وبعيداً عن موقف كهربا، رفض سيد عبدالحفيظ توقيع عقوبة مالية علي صلاح محسن مهاجم الفريق بعد مشاركته صوتياً مع الجماهير في أحد التطبيقات الحديثة وهو " Clubhouse" مكتفياً بتحذير اللاعب بأن ذلك يعد خرقاً للحظر الإعلامي المفروض علي الفريق بهدف التركيز في المباريات المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.