شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولتى أسبانيا و أفريقيا استعدادا للاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة أسبانيا الدولية، و التى تقام منتصف شهر أبريل الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو القادم.

ودخل المنتخب فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل السفر إلى أسبانيا للمشاركة فى البطولة ، بالإضافة الى الاستعداد للمشاركة فى بطولة أفريقيا ، ضمن خطة الاعداد للاولمبياد.

وتأهل من التايكوندو إلى الأولمبياد بالكوتة الكاملة ، بقائمة تضم 4 لاعبين وهم هداية ملاك ، و نور حسين ، و سيف عيسى ، و عبد الرحمن وائل .

وشهدت الفترة الماضية مشاركة منتخب التايكوندو فى عدة بطولات ، و كذلك معسكر بمحافظة الاسماعيلية ومعسكرات منها بطولة تركيا ، ومن قبلها بطولة صوفيا ببلغاريا .