يد الأهلى يهزم الأوليمبى 34 -23 في دورى المحترفين

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 34/23 فى إطار الجولة الـ 11 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021.

وإرتفع رصيد فريق النادى الأهلى فى جدول الترتيب إلى 33 نقطة فى ظل فوزه فى 9 مواجهات و تلقه هزيمة وحيدة و حمل 3 نقاط إعتبارية .

تقام الجولة الثانية عشرغدا 9 أبريل بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى والأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 إبريل الجارى بعد ترحيلها وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.