شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات قرارات لجنة الإنضباط.. 7 أسباب وراء إيقاف ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بعد التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس والتى شهدت انسحاب الفراعنة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأرجعت لجنة الإنضباط قراراتها بإيقاف ربيع ياسين 6 شهور وتغريمه 200 ألف جنيه لعدة أسباب:

- مسؤولية المدير الفنى بحكم خبراته عن تطبيق الإجراءات الإحترازية فى البعثة سواء عند القاء المحاضرات أو التجمعات.

- كان يجب إدراج عدد مناسب بكشف اللاعبين بالقرار الوزارى كإجراء احتياطى لأى ظروف طارئة.

- عدم السيطرة على تصرفات اللاعبين وظهر جليا فى الفيديوهات المنتشرة بعد المباراة الأولى ورفض اللاعبين قرار العودة والاكتفاء بما حدث ما يعكس الانفلات الإدارى وعدم السيطرة على مجريات الأمور.

- عدم إجراء أى مسحات قبل المسحة الرسمية لاتحاد شمال افريقيا يوم 13 ديسمبر 2020، رغم أنه من المفترض عمل مسحة كل 48 ساعة للاعبين وعزل أى لاعب تظهر عليه الأعراض.

- عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية فى التجمعات اليومية للمنتخب عند الصلاة و القاء المحاضرات والرقية الشرعية فى مكان واحد وااستخدام حمامات السباحة دون مراعاة التباعد.

-وجود لاعبين اثنين فى كل غرفة والنوم على سرير واحد فى الغرفة.

- السماح لأحد اللاعبين بالإنضمام للمعسكر فى تونس دون عمل مسحة طبية أو التأكد من وضعه الطبى قبل أن تظهر نتيجة مسحته إيجابية.

وأعلنت لجنة الإنضباط قراراتها فى الواقعة وجاءت كالتالى:

أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه .

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه .

رابعا .. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

خامساً .. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.