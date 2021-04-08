شكرا لقرائتكم خبر عن 16.5 مليار جنيه تكاليف وزارة الرياضة فى مشروعات استثمارية وقومية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرضت وزارة الشباب والرياضة أهم الإنجازات الخاصة بالمشروعات القومية والإستثمارية التى تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده الوزارة فى المركز الأوليمبي جاء على رأس المشروعات القومية المدينة الشبابية بالاسمرات و نادى شيراتون و نادى النادى و المجمع الرياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة و مشروع انشاء المدينة الرياضية بأكتوبر و المدينة الرياضية بورسعيد وإنشاء الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية التى استضافت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات القومية 7 مليار و327 مليون جنيها و 606 الف جنيها.

وبالانتقال إلى المشروعات الاستثمارية فمتمثلة فى تطوير المدن الشبابية وإنشاء مراكز الشباب بالقرى الاكثر احتياجا ، تطوير وإنشاء الاستادات الرياضية ، تطوير وإنشاء الصالات المغطاة بالإضافة إلى مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وبلغت تكلفة المشروعات الاستثمارية 9 مليارو 352 مليون جنيها و 874 الف جنيها.