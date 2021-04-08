شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يرفض وصف مباراة "سيمبا التنزاني بـ" تحصيل حاصل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ ، الجمعة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية المباراة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الفوز والاطمئنان على جميع عناصر الفريق».
وأوضح: «مباراة الغد لن تكون تحصيل حاصل.. نعم النتيجة غدًا لن تغير في ترتيب المجموعة ولكننا نعتبرها مباراة مهمة نتطلع خلالها إلى رد الاعتبار بعد الخسارة في تنزانيا».
وأشار قمصان إلى أن الأهلي جاهز رغم غياب العديد من العناصر المهمة والأساسية في الفترة الأخيرة، ولكن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين للحفاظ على الانتصارات.
وأشار إلى أن مباراة الغد تبقى مهمة جدا لاستعادة الثقة وإسعاد جماهير الأهلي بعد التعادل مؤخرًا أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة.