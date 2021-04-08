الزمالك يهزم هليوبوليس 41-34 فى دورى محترفين اليد

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 41/34 فى إطار الجولة الـ 11 بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021.

وإرتفع رصيد فريق نادى الزمالك فى جدول الترتيب إلى 33 نقطة فى ظل فوزه فى 9 مواجهات و تلقه هزيمة وحيدة و حمل 3 نقاط إعتبارية .

و قامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بتقديم موعد مباراة الزمالك وهليوبوليس لمدة ساعتين حيث أقيمت فى الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء للبث التليفزيونى.

تقام الجولة الثانية عشر غدا الجمعة 9 أبريل بلقاءات بين كل من: سبورتنج و الأهلى، والأوليمبى مع الطيران ، والزمالك مع طلائع الجيش ، والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة المحدد لها يوم 16 من نفس الشهر لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مباراة الأهلى و الزمالك فى ختام دورى رجال المحترفين المحدد لها يوم 16 إبريل الجارى بعد ترحيلها وإجراء تعديلات على أخر 4 جولات فى المسابقة.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفين رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين.