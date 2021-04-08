شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يعقد قرانه فى حفل عائلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، قرانه اليوم فى حفل عائلى بأحد فنادق التجمع، بعدما خاض مران اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالى في دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم محمد أبو جبل في المران قبل حفل عقد القران اليوم، وسيخوض مرانه بانتظام غدا دون الحصول على إجازة فى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة تونجيث السنغالي.

ويلتقى الزمالك مع تونجيث في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز السبت المقبل علي تونجيث مع فوز الترجي علي مولودية الجزائر لكي ينجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات فيما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 10 نقاط يليه مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين ان التعادل بين الترجي والمولودية يعبر بالفريقين الي دور الـ 8 وخروج الزمالك من البطولة.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش التدريب ، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

فيما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم.