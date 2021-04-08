شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. إيقاف ربيع ياسين والطبيب وتغريمهما 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري عدة قرارات بالاشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:

أولا .. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سته أشهر ، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه .

ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه

رابعا .. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه

خامساً .. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

وكان الخليج 365 قد أنفرد فى وقت سابق من اليوم بالكشف عن قرارات لجنة الإنضباط قبل صدورها بشكل رسمى.