شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..لماذا اطلقت جماهير بورسعيد لقب الكاستن على مسعد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مسعد نور من رموز النادى المصرى وأحد نجومه فى العصر الذهبي والذى بدأ تألقه معهم فى المباريات موسم 1972/1973 بالمشاركة أمام الزمالك .

بدأ مسعد نور مسيرته مع الساحرة المستديرة فى مركز حراسة المرمى إلا أن مدربه فى نادى بورفؤاد اعجب بمراوغته لزملاءه فى إحدى المباريات فقرر أن يوظفه فى مركز المهاجم واهداه الرقم 10 وقتها.

انتقل مسعد نور إلى ناشئين الزمالك بجانب محمود سعد وفاروق جعفر وعلى خليل ثم طلب العودة إلى بورسعيد للعب فى النادى المصرى .

أطلقت الجماهير البورسعيدية لقب الكاستن علي مسعد نور وهو اسم لفاكهة أبو فروة ذات اللون البنى وكذلك كان مسعد نور أسمر البشرة، وهو ثانى أعلى هدافين النادى بتاريخه فى بطولة الدورى برصيد 87 هدفا، خلف فقط السيد الضظوى صاحب الـ89 هدفا، كما لعب على الصعيد الدولى مع منتخب مصر.

وفى موسم 1974 /1975 لعب فى الدورى 31 مباراة أحرز خلالها 21 هدفًا وكان ثالث هدافى الدورى بعد حسن الشاذلى ومحمود الخطيب.