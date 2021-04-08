شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه وعبد المقصود يتابعان زمالك 99 أمام الإسماعيلي وظهور إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رقابة من الأجهزة الفنية للفريق الأول من الجانبين، يلتقى شباب الزمالك والإسماعيلى مواليد 1999 بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، ويتواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، لمشاهدة اللقاء، كما يتواجد حازم امام الظهير الأيمن للفريق و طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين، و بدر حامد مدير قطاع الناشئين، فيما يتواجد من الإسماعيلي إيهاب جلال المدير الفني للفريق وعماد سليمان المشرف العام على الكرة بالنادي.

ويشارك مع شباب الزمالك، فى تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي، عدد من اللاعبين الذين تم تصعيدهم للفريق وشاركوا البعض منهم فى مباريات رسمية مثل المهاجم أسامة فيصل، والمدافع حسام عبد المجيد.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد فتحي قنديل لحراسة المرمى وأحمد زكي وحسام عبدالمجيد وأحمد رضا وحسام حسن ظهير لخط الدفاع وحمدي علاء وإيهاب يوسف وسيف فاروق جعفر وحسين فيصل ويوسف أسامة نبيه في خط الوسط وأسامة فيصل في الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء سيف الدين سيد حارس مرمى ومحمد حمدي ومصطفى خالد وسيف محسن وسيد عبدالله وأحمد محمد بوطيب ويحيى مفتاح.

ويدير الزمالك فنياً محمد مصطفي “ممس” ، ويساعدة أحمد محسن ومحمد مصطفي ، وأيمن الطويل مدرب حراس ، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق ، ومصطفى عزب علاج طبيعي.