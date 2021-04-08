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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 8 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية، الأهلي يكشف حقيقة بند منع انتقال أزارو للزمالك ،إيقاف ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب وتغريمهما 300 ألف جنيه .
إيقاف ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب وتغريمهما 300 ألف جنيه
استقرت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، على القرارات الخاصة بأزمة انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم تحت 20 عاما بسبب إنتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.
الأهلي يكشف حقيقة بند منع انتقال أزارو للزمالك
كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة وجود بند في عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر السابق والاتفاق السعودي الحالي يمنعه من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة الأهلي.
الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية
أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، لطاقم تحكيم مصري.
موسيماني يدرس إراحة أيمن أشرف في مباراة سيمبا
يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أيمن أشرف في مباراة الفريق الأحمر غدا ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأكد صعود الأهلي عن المركز الثاني إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا خلف سيمبا المتصدر.
بواليا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا فى هذه الحالة
اقترب والتر بواليا مهاجم الأهلي من العودة لقيادة هجوم فريقه ضد سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد عن المشاركة منذ الظهور الأساسي في مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة من عمر دور المجموعات الإفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
سموحة يؤجل الموافقة على عرض إماراتى للهانى سليمان لنهاية الموسم
أرجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة مناقشة عرض إماراتى لحارسه الهانى سليمان لنهاية الموسم، وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر "عرض إماراتى للهانى سليمان نجم نادى سموحة ومجلس إدارة النادى أرجأ النظر فيه لنهاية الموسم".