شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 8 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية، الأهلي يكشف حقيقة بند منع انتقال أزارو للزمالك ،إيقاف ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب وتغريمهما 300 ألف جنيه .

إيقاف ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب وتغريمهما 300 ألف جنيه

استقرت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، على القرارات الخاصة بأزمة انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم تحت 20 عاما بسبب إنتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

الأهلي يكشف حقيقة بند منع انتقال أزارو للزمالك

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة وجود بند في عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر السابق والاتفاق السعودي الحالي يمنعه من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة الأهلي.

الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية