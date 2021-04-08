شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر وسيمبا التنزاني بالرمادي فى موقعة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عن ارتداء الفريق الأحمر لزيه التقليدي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملا، بينما يرتدي الفريق التنزاني القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية في البطولة، بعد تعادله في الجولة الخامسة، مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي يعقد اليوم الخميس.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك على استاد «الأهلي we السلام»، الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني وأحد لاعبي الفريق مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة في الثامنة والنصف، عقب نهاية مؤتمر موسيماني.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.