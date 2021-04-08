الأهلي بالأحمر وسيمبا التنزاني بالرمادي فى موقعة الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالأحمر وسيمبا التنزاني بالرمادي فى موقعة الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عن ارتداء الفريق الأحمر لزيه التقليدي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملا، بينما يرتدي الفريق التنزاني القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا.
وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية في البطولة، بعد تعادله في الجولة الخامسة، مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي يعقد اليوم الخميس.
ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك على استاد «الأهلي we السلام»، الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني وأحد لاعبي الفريق مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة في الثامنة والنصف، عقب نهاية مؤتمر موسيماني.
وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.