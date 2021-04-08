شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك اليوم.. جلسة "طبية" لكارتيرون.. نصائح نبيه لاوباما.. تدريبات فنية للحراس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم علي ملعب النادي في اطار الاستعدادات لمباراة تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

مران اليوم تضمن العديد من الاحداث الهامة وكذلك بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يرغب كارتيرون المدير الفني للفريق في تطبيقها خلال مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قام بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش التدريب ، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

فيما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم.



احمد عبد المقصود المدرب المساعد



اشرف بن شرقي



تدريب الزمالك



تدريبات بدنية للاعبي الزمالك



حمزة المثلوثي



روقا



شيكابالا وحازم امام



طارق حامد في تدريب الزمالك



طارق حامد



فيرناندو مدرب الاحمال في الزمالك



كارتيرون



مروان حمدي واشرف بن شرقي

كما عقد باتريس كارتيرون جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش تدريب اليوم، وحرص كارتيرون على الاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

في نفس السياق قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال تدريب اليوم لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية، وقام المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.

وعلي مستوي حراسة المرمي فقد حرص البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.

وأخيرا أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية بعد نهاية التدريبات ، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.