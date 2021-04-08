شكرا لقرائتكم خبر عن من الحكم المصرى الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل الشديد تفرض نفسها على الساحة الكروية بسبب مباراة الأهلى والزمالك التى ستقام على استاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أبريل الجارى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بشأن طاقم تحكيم إدارة القمة، فعلى الرغم من أن نادى الزمالك يتربع على قمة الإيجيبشن ليج في الموسم الجارى برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة ما زالت حائرة بين القطبين، خاصة أن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلى صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ونستعرض كواليس هذه الأزمة فى التقرير التالى.

س: من يدير قمة الاهلى والزمالك تحكيمياً ؟

ج: هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

س: لماذا يواجه اتحاد الكرة أزمة فى إستقدام طاقم حكام أجنبى للقمة ؟

ج: أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة أن فيروس كورونا واجراءات العزل ليست سبباً فى عدم تعيين طاقم تحكيم اجنبى للقمة مؤكداً أن الجبلاية لم تخاطب أى اتحاد أوروبي بشأن حكم مباراة القمة طالما جميع المباريات بحكام مصريين فهذه المباراة أيضا بطاقم تحكيم مصري ، مضيفاً لعبنا جميع المباريات فى الدوري بدون أخطاء تحكيمية ولا أعترف بالبيانات الصحفية الصادرة من الأندية، وأوعد طرفي مباراة القمة بتحقيق العدالة داخل الملعب

س: هل حسم اتحاد الكرة أزمة حكام القمة ؟

ج: أعلن اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي ستقام بطاقم تحكيم مصري، موضحا أنه لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب.

س: من الاقرب لإدارة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك ؟

ج: الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ، أن البنا هو المرشح الاول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.

س: ما موقف الأهلى فى جدول ترتيب الدوري ؟

ج:خاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.

س: ما موقف الزمالك فى جدول ترتيب الدوري ؟

ج:الزمالك خاض 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

س: ماذا سيحدث حال فوز الأهلى بمؤجلات الدوري؟

ج: حال فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.