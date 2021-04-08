شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ربيع ياسين وطبيب منتخب الشباب وغرامة 300 ألف جنيه بسبب أزمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، على القرارات الخاصة بأزمة انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم تحت 20 عاما بسبب إنتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

وقال مصدر بلجنة الإنضباط أن العقوبات تم تسليمها لاتحاد الكرة وسيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة، كالتالي:

- منع ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب من ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

- منع الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب السابق من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه.

وانسحب منتخب الشباب مواليد 2001 من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين .

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.