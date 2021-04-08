خاص.. مهلة أخيرة من فيفا للزمالك بشأن عقوبة أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال الهولندي روي، محامي الغاني بنجامين أشيمبونج إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أخطرت الزمالك بمهلة أخيرة لتسوية مستحقات اللاعب السابق مدتها 30 يومًا.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكمًا في وقتٍ سابق بأحقية أشيمبونج في الحصول على 1.1 مليون دولار بعد أن حرك اللاعب الغاني دعوى ضد القلعة البيضاء من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة.

وكان الزمالك قد طعن على القرار الصادر من جانب المجكمة الرياضية قبل أن تصدر لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي قرارها اليوم.

وقال روي من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس: "الاتحاد الدولي خاطب الأطراف المعنية اليوم الخميس الموافق 8 أبريل ومنح الزمالك مهلة شهر تبدأ من تاريخ المخاطبة من أجل تسديد المبلغ وفي حال لم يتم التسديد فإنه سيكون هناك عقوبات أخرى مثل منع الانتقالات وخصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى."

وكان المحامي قد قال في تصريحات لمصراوي في شهر مارس الماضي إنه لم يرفض التفاوض بشكل ودي مع الزمالك مؤكدًا أن أحدًا من إدارة الزمالك لم يتواصل معه لحل الأزمة.