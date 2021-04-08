الأهلي يخوض مباراة سيمبا التنزاني بزيه التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عن ارتداء الأهلي الفريق الأحمر زيه التقليدي المعتاد، على أن يرتدي النادي الضيف القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق، بينما يظهر حارسه بالطاقم الأزرق كاملا.

وتقرر ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملا.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا في تمام التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية في البطولة، بعد تعادله في الجولة الخامسة، مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.‏