خطوة رسمية من الزمالك بشأن حكام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي الزمالك، الخميس، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله تمسكه بتولي طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الأهلي المقبلة في قمة دوري we المصري.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قامت بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم للاعتراض على قرار الجبلاية بإسناد مهمة المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة، أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانًا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية كشف في تصريحات تليفزيونية عن إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 18 من الشهر الجاري، في مباراة تأتي من المرحلة المؤجلة بالأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في المقابل يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.