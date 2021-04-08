مران الزمالك.. تغيير موعد التدريبات.. مسحة طبية.. ونصائح لأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة توينجيت السنغالي يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره توينجيت على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشهد مران اليوم، تقسيم المدرب الفرنسي المدير الفني للفريق، اللاعبين لعدة مجموعات وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات، كما ركز على الجوانب الفنية.

وحرص البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى، على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.

من ناحية أخرى، عقد أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، لمنحه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

بينما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.

وعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة جمعة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفي سياق متصل، خضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء تونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على توينجيت السنغالي للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بشرط تعثر المولودية أمام الترجي التونسي.