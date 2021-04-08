مران الزمالك.. تغيير موعد التدريبات.. مسحة طبية.. ونصائح لأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
واصل الفريق الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة توينجيت السنغالي يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره توينجيت على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وشهد مران اليوم، تقسيم المدرب الفرنسي المدير الفني للفريق، اللاعبين لعدة مجموعات وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات، كما ركز على الجوانب الفنية.
وحرص البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى، على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.
من ناحية أخرى، عقد أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، لمنحه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.
بينما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.
وعقد كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة جمعة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وفي سياق متصل، خضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء تونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على توينجيت السنغالي للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بشرط تعثر المولودية أمام الترجي التونسي.