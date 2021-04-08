الميركاتو الصيفي 2021 | آرسنال يستغل وضع انتر ميلان بطلب حكيمي

تسعى إدارة نادي آرسنال لإبرام صفقة من عيار ثقيل في الميركاتو الصيفي 2021، عن طريق استغلال المشاكل المالية الكثيرة التي يُعاني منها نادي انتر ميلان منذ العام الماضي وشراء الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي.

واقتربت فترة الظهير الأيمن الدولي الإسباني “هيكتور بيليرين” من نهايتها مع آرسنال، حيث يتطلع اللاعب نحو الانتقال بمبلغ مالي في ظل امتناع الإدارة عن تحسين عقده الذي سينتهي في الميركاتو الصيفي 2023 (شهر يونيو).

وتجهز إدارة آرسنال عرضًا قويًا من أجل شراء عقد أشرف حكيمي، بعدما علمت بأن إدارة انتر ميلان تفكر بجدية في بيع اللاعب لتحقيق عائد مالي وربع اقتصادي.

ولم تسدد إدارة انتر ميلان حتى هذه اللحظة قيمة شراء أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني، بحسب ما أكدته صحيفة الآس المدريدية.

وقال نفس المصدر في العدد الصادر صباح اليوم الخميس “انتر ميلان يطلب مبلغ 50 مليون يورو، ما يعادل 42 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي 2021”.

ومنذ انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي 2020، شارك أشرف حكيمي في 28 مباراة مع انتر ميلان في الدوري الايطالي حتى الآن، وسجل 6 أهداف، كما لعب خمس مباريات في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع الفريق كمتذيل أمام أندية ريال مدريد وموشنجلادباخ وشاختار دونيتسك.