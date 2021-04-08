أحمد مجاهد يستفز الزمالك: القمة ستقام بحكام مصريين إن شاء الله!

وجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم «أحمد مجاهد» صفعة قوية لمسؤولي نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية حول هوية طاقم حكام مباراة قمة الدوري أمام الأهلي يوم 18 أبريل الجاري.

وقال أحمد مجاهد في حديثه مع برنامج البريمو على قناة Ten “قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي ستكون بحكام مصريين إن شاء الله”.

وسبب هذا التصريح لغطًا واسعًا بين جمهور نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع إدارة النادي في اليوم التالي نحو إرسال خطاب رسمي تعترض فيه على تعيين حكم محلي لهذه المباراة الحساسة، والتي ستحسم العديد من الأمور في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح أحمد مجاهد “حتى الآن لم نخاطب أي اتحادات أوروبية بشأن استقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والأهلي في القمة المؤجلة منذ الجولة الرابعة، لدينا علاقات قوية مع الاتحادت، ومن السهل جلب طاقم حكام أجنبي على أعلى مستوى في أي وقت، إذا أردنا”.

وتابع حديثه “لا توجد لدينا أي مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) واتحاد الكرة لم يدرس أو يُفكر في الاستعانة بحكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، إن شاء الله المباراة ستقام في موعدها بحكام محليين”.

كما أشار رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من الفيفا بإدارة الاتحاد المصري إلى أنه لم يتلق أي اعتراض من جانب الأهلي أو الزمالك بشأن حكم مباراة القمة، مؤكدًا أنه اجتمع مع لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لسؤالها عن إسناد المباراة لحكام مصريين فكان قرارهم الموافقة وبالإجماع.

واعترف أحمد مجاهد بصعوبة تأجيل مباراة القمة مرة أخرى، فهذا الموعد هو الأفضل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأهلي والزمالك بمباريات دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والموسم الحالي، قائلاً “ليست لدينا أي نية على الإطلاق لتأجيل مباراة القمة من جديد، هذا الموعد تم تحديده من عدة جهات، والشرط الوحيد للتأجيل هو الطلب المباشر من الجهات الأمنية”.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، ويليه الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، ويقبع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراتين والتعادل في مباراة من مؤجلاته لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من جديد.