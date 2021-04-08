اعتراض رسمي من الزمالك على تعيين حكم محلي لمباراة القمة

قدمت إدارة نادي الزمالك اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرار تعيين حكم محلي لإدارة مباراة قمة الدوري أمام الأهلي، المقرر لها يوم 18 أبريل 2021 على ستاد القاهرة الدولي.

ووصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس 8 أبريل، خطابًا رسميًا يُفيد باعتراض صاحب الأرض في هذه المباراة “الزمالك” على قرار تعيين طاقم حكام مصري.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك “نضع كامل ثقتنا في التحكيم المصري إلا أن النادي يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم حكام مصري بسبب اشتعال المنافسة على قمة الدوري المصري هذا الموسم بين الفريقين”.

وشددت إدارة نادي الزمالك في بيانها على ضرورة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القائمة، قائلة “نطالب بالالتزام المتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم حكام أجنبي، ولا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانًا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المواجهات الحساسة”.

وتأجلت مباراة الزمالك والأهلي من الجولة الرابعة في الدوري المصري هذا الموسم 2021/2020 أكثر من مرة بسبب انشغال الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فضلاً عن سفر الأهلي إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي شهدت حصوله على الميدالية البرونزية الثانية له في تاريخ مشاركاته.

من جهته أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي تعيين طاقم حكام محلي لإدارة مباراة القمة المؤجلة منذ الجولة الرابعة، وقال رئيس الاتحاد «أحمد مجاهد» في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten “لا توجد أي نية إطلاقًا لتأجيل المباراة مرة أخرى، لأن هذا الموعد تم تحديده من الجهات المعنية المختلفة، والشرط الوحيد للتأهيل هو الطلب المباشر من الجهات الأمنية، ولجنة الحكام وافقت على إسناد مسؤولية المباراة لطاقم حكام مصري”.

وأكد أحمد مجاهد “لا توجد مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد، والاتحاد لم يدرس فكرة الاستعانة بحكام أجانب، والمباراة إن شاء الله ستقام بحكام مصريين”.